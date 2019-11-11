"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях составит 4 899 рн за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

При этом, в "Нафтогазе" отметили, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре. Отметим, что в октябре цена на газ тысячу кубометров составляла 4 272,76 грн.

"В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, "Нафтогаз" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. В сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.