"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла для населения на май

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направила крупным производителям тепловой энергии ценовые предложения на май. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).

Как отмечается в сообщении, цена повышаются "из-за высокого спроса, который сохраняется в условиях прохладной погоды, и снижения запасов газа в ПХГ".

В НАК напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров.

"Вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа. Реформа рынка выйдет на финишную прямую. Нафтогаз заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 млрд куб. м", - сказала и. о. генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева.