"Нафтогаз" попередньо домовився про постачання газу через Baltic Pipe, - Вітренко

НАК "Нафтогаз Україна" має попередні домовленості про постачання газу через газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі. Але вільних коштів на закупівлю 1 млрд кубометрів зараз у компанії немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови правління НАК Юрій Вітренко агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.

"Але проблема в тому, що 1 млрд кубометрів, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує 2 млрд доларів за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", - сказав Вітренко.

Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній.

"Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ (…), і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (на наповнення фонду, - ред)", - наголосив Вітренко.

Водночас він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.

"Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, й ми ним скористаємося, коли буде можливість", - сказав голова "Нафтогазу".