"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe, - Витренко

У НАК "Нафтогаз Украины" есть предварительные договоренности о поставках газа через газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Но свободных денег на закупку 1 млрд кубометров сейчас у компании нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правления НАК Юрий Витренко агентству " Интерфакс-Украина ".

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогаза", для Украины", - сказал Витренко.

При этом он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.

"Но проблема в том, что 1 млрд кубометров, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит 2 млрд долларов по текущим ценам. И у "Нафтогаза" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", - сказал Витренко.

Он подтвердил, что создаваемый для импорта газа спецфонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.

"Дальше все зависит от того, насколько результативна будет миссия МВФ (…), и, возможно, будет важна донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы (на наполнение фонда, - ред)", - подчеркнул. Витренко.

В то же время он отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ для Украины, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", - сказал глава "Нафтогаза".