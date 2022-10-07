"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe, - Витренко
У НАК "Нафтогаз Украины" есть предварительные договоренности о поставках газа через газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Но свободных денег на закупку 1 млрд кубометров сейчас у компании нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правления НАК Юрий Витренко агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогаза", для Украины", - сказал Витренко.
При этом он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.
"Но проблема в том, что 1 млрд кубометров, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит 2 млрд долларов по текущим ценам. И у "Нафтогаза" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", - сказал Витренко.
Он подтвердил, что создаваемый для импорта газа спецфонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.
"Дальше все зависит от того, насколько результативна будет миссия МВФ (…), и, возможно, будет важна донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы (на наполнение фонда, - ред)", - подчеркнул. Витренко.
В то же время он отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.
"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ для Украины, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", - сказал глава "Нафтогаза".
Напомним, в Гданьске 27 сентября состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина рассчитывает повысить надежность газоснабжения после запуска газопровода Baltic Pipe .
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