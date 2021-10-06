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"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд

Автор: Юрий Дощатов

Компания "Оператор ГТС Украины" перечислила "Укртрансгазу" 27 млрд гривен. Деньги должны пойти на закупку газа.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Перечислено 27 млрд гривен от ОГТСУ", - сказал собеседник.

Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабмина 6 октября заявил, что "Нафтогаз" обеспечен деньгами на закупку газа.

"Нафтогаз обеспечен соответствующим финансовым ресурсом для того, чтоб продолжать дальше накапливать газ", - заявил Галущенко.

Напомним, Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.

По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин, предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.

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Нафтогаз Украины