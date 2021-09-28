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Нашли деньги на газ: Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 15:39
Нашли деньги на газ: Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС Фото: "Нафтогаз" получит деньги на закупку газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1101 от 27 сентября, обнародованное на сайте правительства.

После одобрения Кабмином стороны могут подписывать договор.

По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.

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