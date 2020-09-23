"Нафтогаз" получил более 10 млрд гривен убытка

Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности компании, как обнародована на сайте НАК.

По данным отчетности, чистый доход компании составил 71,403 млрд грн (в первом полугодии 2019 года 90,605 млрд грн).

Финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил так прокомментировал деятельность компании: "В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру - государству Украина".

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлінг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину.

Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 30 июня перечислил в государственный бюджет второй дивидендный платеж в сумме 39,625 млрд грн. Таким образом, государственная компания уплатила дивиденды по 2019 год в размере 48,125 млрд грн, что составляет 95% прибыли.

Отметим, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет по 2019 год на уровне 95%.