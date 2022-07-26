"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза" .

В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.

Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат "Нафтогаза" держателям еврооблигаций.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабмин требует от "Нафтогаза" начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга. Чтобы сохранить на счетах средства для закупки газа на зиму.

До этого в Кабмине также предложили отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго" до конца 2024 года.

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