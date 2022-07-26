"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила дефолт по еврооблигациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".
Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат "Нафтогаза" держателям еврооблигаций.
В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.
Дефолт "Нафтогаза" лишает компанию доступа к международному рынку капитала.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабмин требует от "Нафтогаза" начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга. Чтобы сохранить на счетах средства для закупки газа на зиму.
До этого в Кабмине также предложили отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго" до конца 2024 года.
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