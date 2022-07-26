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Украина предложила отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго"

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Киев, Вторник 26 июля 2022 18:30
Украина предложила отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго" Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина предложила владельцам ценных бумаг "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплаты. Кабмин принял соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, Украина предложила владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 миллионов долларов отсрочить выплаты по ним до конца 2024 года. Идентичное предложение было сделано владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на 825 миллионов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что такое решение связано с приоритетами бюджетной политики Украины во время войны.

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее стало известно, что западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

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Кабинет Министров Украины Укравтодор Укрэнерго Денис Шмыгаль
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