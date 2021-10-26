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"Нафтогаз" підписав з молдавською Energocom угоду про постачання газу без фіксації обсягів і ціни

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 10:38
"Нафтогаз" підписав з молдавською Energocom угоду про постачання газу без фіксації обсягів і ціни Фото: "Нафтогаз" підписав контракт з молдавською Energocom (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

НАК "Нафтогаз України" підписала з молдавською Energocom рамкову угоду про постачання газу. Документ не містить фіксованих обсягів і ціни газу.

Про це РБК-Украіна повідомили в прес-службі НАК.

Документ підписаний 12 жовтня, відзначили в компанії.

Таким чином, НАК з 22 жовтня почав брати участь у тендерних торгах на постачання газу, але поки жодних поставок в рамках цього договору не проводив.

У компанії також повідомили, що ціна газу, в разі початку поставок, буде ринковою і формуватися виходячи з вартості ресурсу на хабі плюс доставка.

Раніше повідомлялося, що Молдова запросила допомогу в поставках газу. Як заявив секретар РНБО України Олексій Данилов, газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а буде наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне. За даними РБК-Україна, перші 1 млн кубометрів за цією домовленістю повинні бути поставлені в Молдову вже сьогодні. Всього Молдова запросила 15 млн кубометрів.

За неофіційною інформацією для проходження опалювального сезону Молдові може знадобитися 1,1 млрд кубометрів газу. З них 400 млн кубометрів можуть бути забезпечені поставками з Румунії, решту обсягу в 700 млн кубометрів доведеться закупити з інших джерел.

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