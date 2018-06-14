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Интервью

"Нафтогаз" подаст в суд аргументы для отмены приостановки взыскания средств "Газпрома"

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 15:21
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Решение суда округа Свеа не отменяет аресты активов "Газпрома" по требованию "Нафтогаза"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подаст в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) контраргументы для отмены решения о приостановке взыскания средств российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК.

Сообщается, что "Нафтогаз" получил уведомление о том, что апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы "Газпрома" на арбитражные решения, на этой неделе вынес решение о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАК подчеркнули, что данное решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы "Газпрома".

Напомним, ранее "Нафтогаз" подтвердил приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража.  

 

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Теги публикации: Газпром, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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