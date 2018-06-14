Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нафтогаз" подасть до суду аргументи для скасування призупинення стягнення коштів "Газпрому"

НовиниЕнергетика    14.06.2018 - 15:21
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Рішення суду округу Свеа не скасовує арешти активів "Газпрому" на вимогу "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подасть до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) контраргументи для скасування рішення про призупинення стягнення коштів російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАК.

Повідомляється, що "Нафтогаз" отримав повідомлення про те, що апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги "Газпрому" на арбітражні рішення, цього тижня виніс рішення про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

"Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в НАК підкреслили, що дане рішення не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підтвердив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

 

"Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень
Теги публікації: Газпром, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся