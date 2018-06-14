"Нафтогаз" подасть до суду аргументи для скасування призупинення стягнення коштів "Газпрому"

Рішення суду округу Свеа не скасовує арешти активів "Газпрому" на вимогу "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подасть до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) контраргументи для скасування рішення про призупинення стягнення коштів російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАК.

Повідомляється, що "Нафтогаз" отримав повідомлення про те, що апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги "Газпрому" на арбітражні рішення, цього тижня виніс рішення про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

"Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в НАК підкреслили, що дане рішення не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підтвердив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.