"Нафтогаз" планує примусово стягнути з Росії 5 млрд доларів за рішенням суду в Гаазі

Міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з Росії 5 млрд доларів компенсації за захоплення активів групи "Нафтогаз" у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.
За даними прес-служби, зустріч відбулась у Вашингтоні 19 квітня за участі голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова.
"Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від рф, тому разом із провідною юридичною фірмою Covington & Burling LLP опрацьовуємо всі можливі механізми визнання та примусового виконання арбітражного рішення за допомогою правових механізмів. Ми не можемо розголошувати деталі, але у нас є чітка стратегія", - пояснив Чернишов.
Нагадуємо, що 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу"в Криму.
У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.
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