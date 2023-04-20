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"Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с России 5 млрд долларов по решению суда в Гааге

Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России 5 млрд долларов компенсации за захват активов группы "Нафтогаз" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По данным пресс-службы, встреча состоялась в Вашингтоне 19 апреля при участии главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова.

"Мы не ожидаем добровольного возмещения ущерба от России, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного выполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия", - объяснил Чернышов.

Напомним, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нефтегаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

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