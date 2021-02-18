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"Нафтогаз" планирует занять не менее 30% розничного рынка газа

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" планирует поставлять газ не менее чем для 30% украинских бытовых потребителей. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев во время презентации бизнес-стратегии Группы "Нафтогаз"-2025.

Презентация проходила во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" и транслировалась на канале в Youtube.

"Мы хотим получить клиентскую базу не менее чем 30% всех бытовых потребителей в Украине", - сказал он.

Коболев также заявил, что "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа. "Но мы хотим его увеличить экономически целесообразным способом, используя те возможности, которые мы получили в прошлом году".

Кроме того, "Нафтогаз" хочет вернуть себе статус крупнейшего трейдера на рынке Украины. Как отметил Коболев, НАК "будет выполнять роль банка, либо страхование всего рынка, сглаживая ценовые пики".

Напомним, в начале января 2021 года доля "Нафтогаза" в поставках газа населению составляла 2,5%.

В ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.

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