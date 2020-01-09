"Нафтогаз" планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями

"Нафтогаз" рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме "Газпрома". Об этом заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Витренко отметил, что задача оператора - начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг.

"Реально мы ожидаем, что будут дополнительные мощности забронированы как "Газпромом", так и забронированные другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только "Газпром" пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности", - заявил Витренко.

По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям.

"Нафтогаз" тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только "Газпрому", но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы", - заявил Витренко.

Напомним, влияние контракта на транзит с "Газпромом" оценивают в 2% ВВП Украины. Влияние на ВВП будет около 2% в год по сравнению с нулевым транзитом. И около 12 миллиардов долларов это будет влияние на сальдо текущего счета по сравнению с нулевым транзитом.