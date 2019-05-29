"Нафтогаз" планирует добывать углеводороды вместе с канадской компанией Vermilion

Главная газодобывающая компания группы "Укргаздобыча" и канадская Vermilion договорились о совместной разработке четырех нефтегазоносных площадей в Украине. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев рассказал, что в Межведомственную комиссию по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции поданы заявки на участие в конкурсах по Балаклейской, Ивановской, Зиньковский и Софиевской площадям.

"В случае победы планируем сотрудничать с Vermilion на паритетных началах, с равными инвестициями и распределением прибылей в пропорции 50/50", - добавил он.

Глава НАКа сообщил, что при выполнении работ рассчитывают максимально задействовать услуги, сервисы, буровые станки, оборудование и персонал "Укргаздобычи", других украинских компаний. Vermilion готова обеспечить новейшие и уникальные технологии геологоразведки, бурения, освоения, экологически безопасные технологии разработки нефтегазовых месторождений.

Как отметил Коболев, Vermilion - большая компания, которая работает в Северной Америке, Европе и Австралии, обладает большим опытом добычи углеводородов на суше и море, из нетрадиционных залежей. Акции компании размещены на Нью-Йоркской и Торонтской фондовых биржах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о необходимости увеличения добычи газа государственной компанией "Укргаздобыча" до 18 млрд кубометров в год и более.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2019 года украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобычи" за взятку в 1 млн долларов.