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"Нафтогаз" за перше півріччя збільшив видобуток газу на 8%, - Чернишов

Фото: "Нафтогаз" за перше півріччя збільшив видобуток газу на 8% (naftogaz.com)
Автор: Олександр Мороз

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – уже видобули 7,3 млрд куб. м товарного газу. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%. Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію шляхом нових технічних рішень.

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Нафтогаз України