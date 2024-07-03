"Нафтогаз" за перше півріччя збільшив видобуток газу на 8%, - Чернишов

"На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%. Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію шляхом нових технічних рішень.