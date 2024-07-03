"Нафтогаз" за первое полугодие увеличил добычу газа на 8%, - Чернышев

"На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%. Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 - высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, специалисты также постоянно анализируют старые буровые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений.