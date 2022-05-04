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"Нафтогаз" перенес введение киловатт-часов вместо кубометров в платежках

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 13:41
"Нафтогаз" перенес введение киловатт-часов вместо кубометров в платежках Фото: "Нафтогаз" перенес введение киловатт-часов в платежках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" отложила введение киловатт-часов в платежках. Это произошло в соответствии с приказом Министерства энергетики в связи с введением военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"В настоящее время учет и коммерческие расчеты в хозяйственных отношениях во время приема-передачи в/из газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продажи, поставки, потребления природного газа и предоставления услуг по транспортировке будут осуществляться по объему природного газа в единицах объема (тыс. м куб.)", - говорится в сообщении.

Напомним, что до военного положения отопительный сезон 2021-2022 годов должен был быть последним, когда украинские домохозяйства платили за газ по метрическим показателям.

В ноябре 2021 года Верховная рада приняла закон, регламентирующий переход на европейскую систему учета потребления газа. Благодаря внедрению новой системы учета будет автоматически учитываться качество газа, а клиент будет платить за энергию от газа, а не объем. Переход к учету потребленной при сжигании газа энергии позволит потребителям более справедливо платить за голубое топливо.

Коэффициент пересчета объемов газа 10,595 кВт∙ч/куб. м, прописанный в принятом законе, стал результатом длительных дискуссий между операторами ПХГ и ГТС, участниками рынка, представителями как украинских, так и иностранных компаний, которые сейчас работают в Украине и, в том числе, держат свой газ в подземных хранилищах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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