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"Нафтогаз" переніс запровадження кіловат-годин замість кубометрів у платіжках

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Україна, Середа 04 травня 2022 13:41
"Нафтогаз" переніс запровадження кіловат-годин замість кубометрів у платіжках Фото: "Нафтогаз" переніс запровадження кіловат-годин у платіжках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відтерміновула введення кіловат-годин у платіжках. Це відбулося відповідно до наказу Міністерства енергетики у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.

У листопаді 2021 року Верховна рада ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу. Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг. Перехід до обліку спожитої під час спалювання газу енергії дозволить споживачам більш справедливо сплачувати за блакитне паливо.

Коефіцієнт перерахунку обсягів газу 10,595 кВт∙год/куб. м, прописаний у прийнятому законі, став результатом тривалих дискусій між операторами ПСГ та ГТС, учасниками ринку, представниками як українських, так і іноземних компаній, що нині працюють в Україні і, в тому числі, зберігають свій газ у підземних сховищах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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