"Нафтогаз" передав безперебійні джерела живлення вразливим категоріям населення у Харківській області

"Група Нафтогаз спільно з благодійним фондом "Енергія перемоги України" та громадською організацією "Добробат" допомагають соціально незахищеним категоріям громадян зігріти оселі в осінньо-зимовий період. Йдеться про соціальну програму "Зігрій", в рамках якої закуплено чотири тисячі безперебійних джерел живлення потужністю 600 Вт для автономної роботи побутових газових котлів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання передане родинам загиблих військових, ветеранам, багатодітним сім'ям, внутрішньо переміщеним українцям та пенсіонерам.

Під час робочої поїздки на Львівщину голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов особисто передав обладнання, яке допоможе зберегти тепло в оселях людей.

"Багато українців, особливо соціально вразливі родини, ризикують залишитися без опалення під час можливих знеструмлень взимку. Ми не можемо цього допустити. Тож група "Нафтогаз" ініціювала програму "Зігрій" і закупила зарядні станції, які заживлять газові котли навіть за відсутності електрики. Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі", - наголосив Чернишов.

У "Нафтогазі" також зауважили, що програма "Зігрій" реалізується у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.