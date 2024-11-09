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"Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям населения в Харьковской области

Фото: 2Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям населения (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Нефтегаз" совместно с благотворительным фондом "Энергия победы Украины" и общественной организацией "Добробат" передали уязвимым категориям украинцев 4 тыс. зарядных станций для автономной работы бытовых газовых котлов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Группа Нафтогаз совместно с благотворительным фондом "Энергия победы Украины" и общественной организацией "Добробат" помогают социально незащищенным категориям граждан согреть дома в осенне-зимний период. Речь идет о социальной программе "Согрей", в рамках которой закуплено четыре тысячи бесперебойных источников питания мощностью 6 Вт для автономной работы бытовых газовых котлов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование передано семьям погибших военных, ветеранам, многодетным семьям, внутренне перемещенным украинцам и пенсионерам.

Во время рабочей поездки во Львовскую область председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев лично передал оборудование, которое поможет сохранить тепло в домах людей.

"Многие украинцы, особенно социально уязвимые семьи, рискуют остаться без отопления во время возможных обесточений зимой. Мы не можем этого допустить. Поэтому группа "Нафтогаз" инициировала программу "Сигрей" и закупила зарядные станции, которые заживят газовые котлы даже при отсутствии электричества. Впереди нас ждет сложная зима, но вместе мы преодолеем все трудности", - подчеркнул Чернышев.

В "Нефтегазе" также отметили, что программа "Зигрий" реализуется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

 

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