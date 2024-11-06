"Нафтогаз" передав безперебійні джерела живлення вразливим категоріям громадян

Йдеться про соціальну програму "Зігрій", в рамках якої закуплено чотири тисячі безперебійних джерел живлення потужністю 600 Вт для автономної роботи побутових газових котлів. Обладнання призначено для потреб родин загиблих військових, ветеранів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів.

"Багато українців, особливо соціально вразливі родини, ризикують залишитися без опалення під час можливих знеструмлень взимку. Ми не можемо цього допустити. Тож група "Нафтогаз" ініціювала програму "Зігрій" і закупила зарядні станції, які заживлять газові котли навіть за відсутності електрики. Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Зазначається, що програма реалізується в п’яти областях України – Харківській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій.