"Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям граждан

Речь идет о социальной программе "Согрей", в рамках которой закуплены четыре тысячи бесперебойных источников питания мощностью 600 Вт для автономной работы бытовых газовых котлов. Оборудование предназначено для нужд семей погибших военных, ветеранов, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц и пенсионеров.

"Многие украинцы, особенно социально уязвимые семьи, рискуют остаться без отопления во время возможных обесточений зимой. Мы не можем этого допустить. Поэтому группа "Нафтогаз" инициировала программу "Согрей" и закупила зарядные станции, которые заживят газовые котлы даже при отсутствии электричества. Впереди нас ждет сложная зима, но вместе мы преодолеем все трудности", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Программа реализуется в пяти областях Украины – Харьковской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.