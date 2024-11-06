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"Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям граждан

Фото: "Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания Уязвимым категориям граждан (naftogaz.com)
Автор: Александр Мороз

Группа Нафтогаз совместно с благотворительным фондом "Энергия победы Украины" и общественной организацией "Добробат" помогают социально незащищенным категориям граждан согреть дома в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о социальной программе "Согрей", в рамках которой закуплены четыре тысячи бесперебойных источников питания мощностью 600 Вт для автономной работы бытовых газовых котлов. Оборудование предназначено для нужд семей погибших военных, ветеранов, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц и пенсионеров.

"Многие украинцы, особенно социально уязвимые семьи, рискуют остаться без отопления во время возможных обесточений зимой. Мы не можем этого допустить. Поэтому группа "Нафтогаз" инициировала программу "Согрей" и закупила зарядные станции, которые заживят газовые котлы даже при отсутствии электричества. Впереди нас ждет сложная зима, но вместе мы преодолеем все трудности", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Программа реализуется в пяти областях Украины – Харьковской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

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Нафтогаз Украины