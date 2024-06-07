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"Нафтогаз" передасть Харкову енергетичну установку, що вироблятиме електроенергію

Фото: "Нафтогаз" передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Група "Нафтогаз" передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку, що буде виробляти електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

"Поговорив із мером Харкова Ігорем Тереховим про потреби міста щодо енергопостачання", - зазначив Чернишов.

За його словами, на запит мера Харкова, група "Нафтогаз" передасть місту газопоршневу енергетичну установку, яка вироблятиме тепло- та електроенергію в умовах відсутності централізованої подачі енергоресурсів.

"Це – одна з маневрових установок, система яких вже розгортається в Харкові після потужних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Готуємось до наступної зими разом", - додав очільник "Нафтогазу".

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Нафтогаз України