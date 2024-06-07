"Нафтогаз" передаст Харькову энергетическую установку, которая будет производить электричество

"Поговорил с мэром Харькова Игорем Тереховым о потребностях города по энергоснабжению", - отметил Чернышов.

По его словам, по запросу мэра Харькова, группа "Нафтогаз" передаст городу газопоршневую энергетическую установку, которая будет производить тепло- и электроэнергию в условиях отсутствия централизованной подачи энергоресурсов.

"Это – одна из маневровых установок, система которых уже разворачивается в Харькове после мощных обстрелов объектов критической инфраструктуры. Готовимся к следующей зиме вместе", - добавил глава "Нафтогаза".