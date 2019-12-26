"Нафтогаз" перечислил в госбюджет 13 млрд гривен

НАК "Нафтогаз Украины" в четверг, 26 декабря, перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правления НАК Андрея Коболева в Facebook.

По его словам, в частности, в госбюджет было перечислено 8,5 млрд гривен дивидендов за деятельность в 2019 году компаний группы, а также 4,5 млрд гривен других дополнительных платежей.

"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - сообщил Коболев.

Напомним, ранее Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" направить 8,5 млрд гривен в государственный бюджет на выплату дивидендов за 2019 год. Данное распоряжение правительства закрепляет решение акционеров НАК. Также сообщается, что в дальнейшем эту сумму учтут при расчете и выплате дивидендов по итогам работы за весь 2019 год.

Кроме того, группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен. Это, в свою очередь, на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года (16,7 млрд гривен).