ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" обязали досрочно направить 8,5 млрд гривен на дивиденды

Новости » Политика     26.12.2019 - 16:22
"Нафтогаз" обязали досрочно направить 8,5 млрд гривен на дивиденды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

НАК выплатит указанную сумму до 27 декабря

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" направить 8,5 млрд гривен в государственный бюджет на выплату дивидендов за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на правительственном портале.

Сообщается, что "Нафтогаз" должен направить указанную сумму не позднее 27 декабря 2019 года. Данное распоряжение правительства закрепляет решение акционеров НАК. Также сообщается, что в дальнейшем эту сумму учтут при расчете и выплате дивидендов по итогам работы за весь 2019 год.

Напомним, ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен. Это, в свою очередь, на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года (16,7 млрд гривен).

По данным пресс-службы компании, результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд гривен, что меньше на 1,8 млрд гривен, чем показатель 9 месяцев 2018 года. Объем транзита газа за 9 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млрд куб м.

Опубликовано постановление Кабмина о перерасчете тарифов на отопление
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдивидендыНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь