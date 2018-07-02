"Нафтогаз" ожидает решения суда по транзитному делу в отношении "Газпрома" до 13 июля

"Нафтогаз" ожидает, что суд обяжет "Газпром" предоставить информацию об активах в Нидерландах

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения суда по транзитному делу в отношении "Газпрома" до 13 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Как сообщается, 29 июня, в Нидерландах прошло слушание относительно попыток российского "Газпром" уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу.

"НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от "Газпрома" выполнить ранее выданные предписания голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза".

Отметим, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что процесс принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома", согласно решению Стокгольсмкого арбитража, перешел в практическую плоскость и уже начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.