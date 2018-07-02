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"Нафтогаз" очікує на рішення суду по транзитній справі щодо "Газпрому" до 13 липня

НовиниЕнергетика    02.07.2018 - 16:11
Фото: НАК "Нафтогаз України" (minenergo.com.ua)
Фото: НАК "Нафтогаз України" (minenergo.com.ua)

"Нафтогаз" очікує, що суд зобов'яже "Газпром" надати інформацію про активи в Нідерландах

НАК "Нафтогаз України" очікує на рішення суду в транзитній справі щодо "Газпрому" до 13 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Як повідомляється, 29 червня, в Нідерландах пройшло слухання щодо намагань російського "Газпром" ухилитися від виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі.

"НАК "Нафтогаз України" очікує, що суд вимагатиме від "Газпрому" виконати раніше видані розпорядження голландських виконавчих органів і надати інформацію про свої активи в Нідерландах. Суд має ухвалити рішення до 13 липня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського "Газпрому" на прохання "Нафтогазу".

Відзначимо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомляв, що процес примусового стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому", згідно з рішенням Стокгольсмкого арбітражу, перейшов у практичну площину і вже розпочато обтяження акцій та інших активів "Газпрому" в країнах Європи.

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Теги публікації: Газпром, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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