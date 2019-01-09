"Нафтогаз" ожидает проведения слушаний об аресте активов "Газпрома" в ближайшее время

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Сейчас арестовано имущество российской компании в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии

Компания "Нафтогаз Украины" ожидает проведения слушаний об аресте активов российского "Газпрома" в ближайшее время. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что сейчас арестовано имущество "Газпрома" в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии.

"Мы ждем слушания по принудительной продаже имущества. Мы арестовали имущество в трех ключевых юрисдикциях: Великобритания, Нидерланды и Швейцария. Слушания во всех этих юрисдикциях будут в ближайшее время. Я ожидаю, что после этого начнется принудительная продажа, и я ожидаю, что после этого мы сможем получить средства", - сказал Коболев.

Кроме этого, по словам главы "Нафтогаза", компания планирует рассчитать компенсацию за потерянные активы в оккупированном Крыму в этом году.

"Компенсация за утраченные активы группы "Нафтогаз" в Крыму, 5 млрд долларов... Подали иск на Россию. Очень тяжелый иск. Были слушания в мае, я давал показания, и мы ожидаем, что этот суд признает свою юрисдикцию примерно в следующем году (имеется в виду 2019 год, поскольку интервью было записано в конце прошлого года, - ред.), и мы сможем уже рассчитать размер компенсации ", - рассказал Коболев.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года. По его словам, "Нафтогаз" как компания в июне 2018 года подала в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов с требованием пересмотреть тариф на транзит газа.