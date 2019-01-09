"Нафтогаз" очікує проведення слухань щодо арешту активів "Газпрому" найближчим часом

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Зараз заарештовано майно російської компанії у Великобританії, Нідерландах і Швейцарії

Компанія "Нафтогаз України" очікує проведення слухань щодо арешту активів російського "Газпрому" найближчим часом. Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що зараз заарештовано майно "Газпрому" у Великобританії, Нідерландах і Швейцарії.

"Ми чекаємо слухання з примусового продажу майна. Ми заарештували майно в трьох ключових юрисдикціях: Великобританія, Нідерланди і Швейцарія. Слухання у всіх цих юрисдикціях будуть найближчим часом. Я очікую, що після цього почнеться примусовий продаж, і я очікую, що після цього ми зможемо отримати кошти", - сказав Коболєв.

Крім цього, за словами глави "Нафтогазу", компанія планує розрахувати компенсацію за втрачені активи в окупованому Криму в цьому році.

"Компенсація за втрачені активи групи "Нафтогаз" в Криму, 5 млрд доларів... Подали позов на Росію. Дуже важкий позов. Були слухання у травні, я давав свідчення, і ми очікуємо, що цей суд визнає свою юрисдикцію приблизно в наступному році (мається на увазі 2019 рік, оскільки інтерв'ю було записано в кінці минулого року, - ред), і ми зможемо вже розрахувати розмір компенсації ", - розповів Коболєв.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через українську газотранспортну систему після 2019 року. За його словами, "Нафтогаз", як компанія, в червні 2018 року подала в суд проти "Газпрому" новий позов на 12 млрд доларів з вимогою переглянути тариф на транзит газу.