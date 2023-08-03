"Нафтогаз Ойл Трейдинг" відновив роботу вже 81 АЗС Glusco під брендом U.GO

Як йдеться в повідомленні, вже відновлено роботу 81 АЗК та 1 нафтобаз. З серпня 2022 року і до липня 2023 року було сплачено 289 млн грн обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів.

Наразі заборгованість групи компаній Glusco перед "Нафтогаз Ойл Трейдинг" за поставлене на АЗК пальне складає понад 180 млн грн.

"Нафтогаз" також авансував виплату в 1,55 млн грн Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), хоча компанія мала сплатити кошти від управління активами лише наприкінці 2023 року.

"Ми сумлінно виконуватимемо свої зобов’язання перед державою та робитимемо все можливе, щоб цей актив працював на її благо. Люди й надалі матимуть робочі місця, бюджет отримуватиме податки, АЗК ефективно працюватимуть, пропонуючи українцям якісне пальне за розумною ціною", - зазначив директор "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков.

Нагадуємо, уряд передав АЗС Glusco в управління "Нафтогазу" в травні 2022 року. До цього підприємства не працювали майже півтора року, діяльність АЗС була зупинена.

Також були накопичені значні борги по заробітній платі перед працівниками, по сплаті податків до бюджету, оплаті за користування земельними ділянками, оплаті експлуатаційних витрат, за оренду офісних приміщень, охорону об’єктів тощо.