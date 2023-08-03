RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO

Фото: "Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Менее чем через год ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" превратило неработающие более полутора лет объекты АЗС Glusco в сеть автозаправочных комплексов, которая приносит доход. Общая сумма, которая была привлечена для обеспечения деятельности АЗК - 60 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, уже возобновлена работа 81 АЗК и 1 нефтебаз. С августа 2022 года и по июль 2023 года было уплачено 289 млн грн обязательных платежей в государственный и местные бюджеты.

В настоящее время задолженность группы компаний Glusco перед "Нафтогазом Ойл Трейдинг" за поставленное на АЗК горючее составляет более 180 млн грн.

"Нефтегаз" также авансировал выплату в 1,55 млн грн Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), хотя компания должна была оплатить средства от управления активами только в конце 2023 года.

"Мы будем добросовестно выполнять свои обязательства перед государством и будем делать все возможное, чтобы этот актив работал на его благо. Люди и дальше будут иметь рабочие места, бюджет будет получать налоги, АЗК будут эффективно работать, предлагая украинцам качественное топливо по разумной цене", - отметил директор "Нефтегаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

Напомним, правительство передало АЗС Glusco в управление "Нафтогаза" в мае 2022 года. До этого предприятия не работали почти полтора года, деятельность АЗС была остановлена.

Также были накоплены значительные долги по заработной плате перед работниками, по уплате налогов в бюджет, оплате за пользование земельными участками, оплате эксплуатационных расходов, аренде офисных помещений, охране объектов и т.д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныАЗС