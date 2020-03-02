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"Нафтогаз" ответил на претензии Антимонопольного комитета

Новости » Экономика     02.03.2020 - 15:57
"Нафтогаз" ответил на претензии Антимонопольного комитета
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАК ссылается на постановление Кабмина

НАК "Нафтогаз Украины" лишь выполняет нормы постановления Кабинета министров относительно цен на газ для населения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАК в ответе сообщение Антимонопольного комитета о расследовании.

Как отметили в "Нафтогазе", цена газа и условия поставки для нужд населения с 1 ноября 2018 года четко установлены постановлением КМУ 867 от 19 октября 2018 года.

"Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не имеет обязательств покупать газ у Нафтогаза на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков", - отметили в НАК.

По Состоянию на сейчас "Нафтогаз" не получал никаких официальных сообщений от АМКУ. "Нафтогаз ожидает более подробную информацию от регулятора относительно начатого производства, чтобы сформировать свою юридическую позицию", - говорится в сообщении.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.

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