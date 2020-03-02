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"Нафтогаз" відповів на претензії Антимонопольного комітету

Новини » Економіка     02.03.2020 - 15:57
"Нафтогаз" відповів на претензії Антимонопольного комітету
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

НАК посилається на постанову Кабміну

НАК "Нафтогаз України" лише виконує норми постанови Кабінету міністрів щодо встановлення цін на газ для населення. Про це йдеться в заяві прес-служби НАК у відповіді повідомлення Антимонопольного комітету про розслідування.

Як зазначили в "Нафтогазі", ціна газу та умови постачання для потреб населення з 1 листопада 2018 року чітко встановлені постановою КМУ 867 від 19 жовтня 2018 року.

"Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО. Однак жоден покупець газу в Україні не має зобов‘язання купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників", - зазначили в НАК.

Станом на зараз "Нафтогаз" не отримував жодних офіційних повідомлень від АМКУ. "Нафтогаз очікує на більш детальну інформацію від регулятора щодо розпочатого провадження, щоб сформувати свою юридичну позицію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

Нагадаємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою.

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