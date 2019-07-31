"Нафтогаз" оценил убытки за активы в Крыму в 5,2 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" в конце июня подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Так, группа "Нафтогаз" просит суд обязать РФ выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Ранее суд признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму. Поскольку суд решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное заключение арбитража в Гааге относительно иска против России из-за захваченных активов компании в оккупированном Крыму. Трибунал признал свою юрисдикцию в этом деле.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сумма, которую "Нафтогаз" требует от России в трибунале Гааги за активы в оккупированном Крыму, составляет 8 млрд долларов включительно с процентами.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.