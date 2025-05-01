"Нафтогаз" отримав майже 1 млрд доларів прибутку: звідки надійшли гроші

Чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" у 2024 році склав 38 млрд гривень (950 млн доларів), що на 15 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. Найбільший внесок був від "Укргазвидобування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

НАК "Нафтогаз України"

Материнська компанія НАК "Нафтогаз України" завершила рік із прибутком 23,9 млрд гривень після збитку 0,8 млрд гривень за підсумками 2023 року.

Видобуток газу

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд гривень - майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу - в 2024 році 13,9 млрд куб. м, в той час як в 2023 - 13,2 млрд куб. м газу. В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку - 38,9 млн куб. м.

Видобуток і транспортування нафти та нафтопродуктів

АТ "Укртранснафта" завершила рік із прибутком 3,7 млрд гривень, а ПАТ "Укрнафта" - другий рік поспіль закінчила з прибутком, в 2024 році він сягнув 16,4 млрд гривень.

Постачання та продаж газу

Позитивну динаміку показали й компанії, що працюють у сфері постачання газу. Так, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вийшла на прибуток після збитку у 2 млрд гривень у 2023-у. Рівень розрахунків зріс на 10% і склав 98%. ГК "Нафтогаз Трейдинг" скоротила збиток на понад 3 млрд гривень порівняно з попереднім роком.

Розподіл газу

Зростання продемонструвало і ТОВ "Газорозподільні мережі України". Обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб м. У 2023 році це склало 3,8 млрд куб м. Значно зріс і рівень розрахунків - до 97%.

Зберігання газу

АТ "Укртрансгаз" за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн гривень. Це важливий результат для компанії, враховуючи постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що суттєво вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні.

Реалізація електричної та теплової енергії

Група Нафтогаз збільшила обсяги реалізації електроенергії на 24%, а теплової - на 4%. Розпочато проекти розподіленої генерації: 16 газопоршневих установок Bergen Engines та 13 установок Caterpillar забезпечать 177 МВт додаткової генерації.