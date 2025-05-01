"Нафтогаз" получил почти 1 млрд долларов прибыли: откуда пришли деньги

Чистая консолидированная прибыль группы "Нафтогаз" в 2024 году составила 38 млрд гривен (950 млн долларов), что на 15 млрд гривен больше, чем в 2023 году. Наибольший вклад был от "Укргаздобычи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

НАК "Нафтогаз Украины"

Материнская компания НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 млрд гривен после убытка 0,8 млрд гривен по итогам 2023 года.

Добыча газа

Наибольший вклад в прибыль обеспечило АО "Укргаздобыча", которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд гривен - почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Также компания увеличила объемы добычи товарного газа - в 2024 году 13,9 млрд куб. м, в то время как в 2023 - 13,2 млрд куб. м газа. В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 83 новые скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи - 38,9 млн куб. м.

Добыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов

АО "Укртранснафта" завершила год с прибылью 3,7 млрд гривен, а ПАО "Укрнафта" - второй год подряд закончила с прибылью, в 2024 году она достигла 16,4 млрд гривен.

Поставка и продажа газа

Положительную динамику показали и компании, работающие в сфере поставок газа. Так, Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" вышла на прибыль после убытка в 2 млрд гривен в 2023-м. Уровень расчетов вырос на 10% и составил 98%. ГК "Нафтогаз Трейдинг" сократила убыток более чем на 3 млрд гривен по сравнению с предыдущим годом.

Распределение газа

Рост продемонстрировало и ООО "Газораспределительные сети Украины". Объем распределения газа достиг 12,3 млрд куб м. В 2023 году это составило 3,8 млрд куб м. Значительно вырос и уровень расчетов - до 97%.

Хранение газа

АО "Укртрансгаз" по итогам 2024 года также осталось в плюсе с прибылью в 277 млн гривен. Это важный результат для компании, учитывая постоянные атаки россиян на украинские ПХГ в этот период, что существенно повлияло на готовность иностранных трейдеров хранить газ в Украине.

Реализация электрической и тепловой энергии

Группа Нафтогаз увеличила объемы реализации электроэнергии на 24%, а тепловой - на 4%. Начаты проекты распределенной генерации: 16 газопоршневых установок Bergen Engines и 13 установок Caterpillar обеспечат 177 МВт дополнительной генерации.