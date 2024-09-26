"Нафтогаз" отримав 24,4 млрд грн чистого прибутку за перше півріччя

Огляд фінансової звітності групи "Нафтогаз" за шість місяців 2024 року був проведений незалежною міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC).

"Попри всі виклики, пов’язані з воєнним станом, і зобов’язання, покладені на нас державою, група "Нафтогаз" продовжує посилювати позиції та демонструє ріст фінансових результатів. За шість місяців 2024 року ми покращили чистий консолідований прибуток у майже 4 рази проти показника аналогічного періоду минулого року. За цим стоїть сильна командна робота – дякую всім співробітникам "Нафтогазу" за такий результат", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Консолідований операційний прибуток за перше півріччя 2024 року досяг 28,9 млрд грн. Водночас цей показник за аналогічний період минулого року складав 14 млрд грн.

Значних покращень фінансових результатів групі "Нафтогаз" вдалося досягти, зокрема завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу.

Ключовими компаніями, які показали прибуток у першому півріччі 2024 року, є НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна", АТ "Укртранснафта".

До того ж протягом січня-червня 2024 року підприємства Групи сплатили в державний бюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

При цьому на початку квітня 2024 року Група забезпечила успішне завершення одного з найважчих опалювальних сезонів 2023/2024 років в умовах дії ПСО.