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"Нафтогаз" получил 24,4 млрд грн чистой прибыли за первое полугодие

Фото: "Нафтогаз" получил 24,4 млрд грн чистой прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Чистая консолидированная прибыль группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2024 года составляет 24,4 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году группа показала 6,6 млрд грн чистой консолидированной прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обзор финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за шесть месяцев 2024 года был проведен независимой международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

"Несмотря на все вызовы, связанные с военным положением, и обязательства, возложенные на нас государством, группа "Нафтогаз" продолжает усиливать позиции и демонстрирует рост финансовых результатов. За шесть месяцев 2024 года мы улучшили чистую консолидированную прибыль почти в 4 раза против показателя аналогичного периода прошлого года. За этим стоит сильная командная работа - спасибо всем сотрудникам "Нафтогаза" за такой результат", - отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Консолидированная операционная прибыль за первое полугодие 2024 года достигла 28,9 млрд грн. В то же время этот показатель за аналогичный период в прошлом году составлял 14 млрд грн.

Значительных улучшений финансовых результатов группе "Нафтогаз" удалось достичь, в частности, благодаря росту доходов от реализации газа, нефти и нефтепродуктов, а также услуг по распределению природного газа.

Ключевыми компаниями, показавшими прибыль в первом полугодии 2024 года, являются НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", АО "Укртранснафта".

К тому же, в течение января-июня 2024 года предприятия Группы уплатили в государственный бюджет налогов на сумму 44 млрд грн. Это 7,5% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

При этом в начале апреля 2024 г. Группа обеспечила успешное завершение одного из самых тяжелых отопительных сезонов 2023/2024 годов в условиях действия ПСО.

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Нафтогаз Украины