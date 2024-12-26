"Нафтогаз" отримав 23,3 млрд грн чистого прибутку за підсумками 9 місяців 2024 року

Чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" за 9 місяців 2024 року склав 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Підприємства групи "Нафтогаз" продовжують безперебійно працювати попри всі поточні виклики. Ми забезпечуємо стабільність зростання видобутку вуглеводнів та покращуємо фінансові показники. Дякую всій команді за такі результати", - зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України".

Консолідований операційний прибуток групи за 9 місяців 2024 року досяг 32,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник складав 25,2 млрд грн.

Група продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, продовжує постачати газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Крім того, група залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у січні-вересні цього року підприємства сплатили до бюджету майже 67 млрд грн податків.