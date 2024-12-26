"Нафтогаз" получил 23,3 млрд грн чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года

Чистая консолидированная прибыль группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2024 года составила 23,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 15,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Предприятия группы "Нафтогаз" продолжают бесперебойно работать, несмотря на все текущие вызовы. Мы обеспечиваем стабильность роста добычи углеводородов и улучшаем финансовые показатели. Спасибо всей команде за такие результаты", - отметил Роман Чумак, который временно осуществляет полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Консолидированная операционная прибыль группы за 9 месяцев 2024 года достигла 32,4 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 25,2 млрд грн.

Группа продолжает стабильно добывать углеводороды и обеспечивать природным газом почти 12,4 миллиона домохозяйств, и среди прочего, продолжает поставлять газ по фиксированному тарифу в условиях действия ПСО.

Кроме того, группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: в январе-сентябре этого года предприятия уплатили в бюджет почти 67 млрд грн налогов.