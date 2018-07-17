"Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли за прошлый год

За минувший год "Нафтогаз" получил 39,4 млрд гривен чистой прибыли

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 2017 год получила рекордную чистую прибыль благодаря победе в Стокгольмском арбитраже. Соответствующий отчет опубликован на сайте "Нафтогаза".

Отметим, НАК опубликовал отчет за 2017 год, подготовленный с учетом стандартов GRI, вместе с консолидированной финансовой отчетностью, независимый аудит которой провела компания Deloitte.

Согласно отчету, второй год подряд "Нафтогаз" остается крупнейшим источником доходов госбюджета. Если в 2016 году выплаты составляли 74 млрд гривен (около 10% доходов бюджета), то в 2017 году - 110 млрд гривен (около 15% доходов госбюджета).

"Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд долларов", - заявил на презентации отчета глава правления НАК Андрей Коболев.

Кроме того, победа над "Газпромом" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году - "Нафтогаз" получил крупнейший за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39,4 млрд гривен (в 2016 году - 17,8 млрд гривен). Без положительного эффекта Стокгольма по делу о транзите газа НАК понес бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.

Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что "Газпром" должен выплатить еще 2,6 млрд долларов после учета 2,1 млрд долларов, которые украинская компания получила в виде поставленного в 2014 году газа.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" не будет повышать цены на транзит газа из Российской Федерации после 2019 года.