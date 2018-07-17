"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
За минулий рік "Нафтогаз" отримав 39,4 млрд гривень чистого прибутку
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за 2017 рік отримала рекордний чистий прибуток завдяки перемозі в Стокгольмському арбітражі. Відповідний звіт опубліковано на сайті "Нафтогазу".
Відзначимо, НАК опублікував звіт за 2017 рік, підготовлений з урахуванням стандартів GRI, разом з консолідованою фінансовою звітністю, незалежний аудит якої провела компанія Deloitte.
Згідно зі звітом, другий рік поспіль "Нафтогаз" залишається найбільшим джерелом доходів держбюджету. Якщо в 2016 році виплати становили 74 млрд гривень (близько 10% доходів бюджету), то в 2017 році - 110 млрд гривень (близько 15% доходів держбюджету).
"Один з головних підсумків нашої напруженої чотирирічної роботи - історичні перемоги в Стокгольмі, отримані в грудні 2017 року і лютому 2018 року. Ми позбулися загрози безпрецедентною боргового навантаження на країну і отримали право на компенсацію збитків на суму майже 4,7 млрд доларів", - заявив на презентації звіту голова правління НАК Андрій Коболєв.
Крім того, перемога над "Газпромом" стала головним фактором прибутковості групи в 2017 році - "Нафтогаз" отримав найбільший за свою двадцятирічну історію чистий прибуток: 39,4 млрд гривень (у 2016 році - 17,8 млрд гривень). Без позитивного ефекту Стокгольма у справі про транзит газу НАК поніс би чистий збиток у розмірі 7,4 млрд гривень.
Також в "Нафтогазі" підкреслили, що "Газпром" має виплатити ще 2,6 млрд доларів після вирахування 2,1 млрд доларів, які українська компанія отримала у вигляді поставленого в 2014 році газу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" не буде підвищувати ціни на транзит газу з Російської Федерації після 2019 року.