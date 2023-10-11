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"Нафтогаз" оприлюднив дані про запаси у сховищах перед початком опалювального сезону

Україна, Середа 11 жовтня 2023 12:28
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"Нафтогаз" оприлюднив дані про запаси у сховищах перед початком опалювального сезону Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 10 жовтня 2023 року у підземних сховищах України вже накопичено 15,75 млрд кубометрів газу. Це більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню LB.UA.

"На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів", - сказав він.

За його словами, такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму..

"Важливо, що опалювальний сезон компанія планує забезпечити виключно українським газом. Завдяки збільшенню видобутку на +7% щодо попереднього року", - сказав Чернишов.

Він нагадав, що на початок зими минулого року у ПСГ було близько 14 млрд кубометрів газу. "Тобто зараз накопичили значно більше, ніж торік", - додав голова НАК.

ПСГ України

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз "Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

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ПХГ Нафтогаз України
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