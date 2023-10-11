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"Нефтегаз" обнародовал данные о запасах в хранилищах перед началом отопительного сезона

Украина, Среда 11 октября 2023 12:28
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"Нефтегаз" обнародовал данные о запасах в хранилищах перед началом отопительного сезона Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 10 октября 2023 года в подземных хранилищах Украины уже накоплено 15,75 млрд кубометров газа. Это больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова изданию LB.UA.

"На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И к зиме ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов", - сказал он.

По его словам, такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму.

"Важно, что отопительный сезон компания планирует обеспечить исключительно украинским газом. Благодаря увеличению добычи на +7% по отношению к предыдущему году", - сказал Чернышов.

Он напомнил, что к началу зимы прошлого года в ПХГ было около 14 млрд кубометров газа. "То есть сейчас накопили гораздо больше, чем в прошлом году", - добавил глава НАК.

ПХГ Украины

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нефтегаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

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ПХГ Нафтогаз Украины
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