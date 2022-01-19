"Нафтогаз" с октября приостановил действие соглашения с "ЙЕ Энергия"

"Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогаза" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЕ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", - сообщили в "Нафтогазе".

Там объяснили, что дело АМКУ связано с этим соглашением с "ЙЕ Энергия" и напомнили, что за него отвечает прошлое руководство компании во главе с руководителем Андреем Коболевым.

"Соглашение с компанией "ЙЕ Энергия", связанное с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогаза" в то время был Андрей Коболев, курировавший соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс. Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "ЙЕ Энергия" возможность покупать газ у "Нафтогаза" дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за м куб., перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за м куб. При этом "Нафтогаз" был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения", - говорится в официальном заявлении "Нафтогаза".

В компании подчеркнули, что указанный контракт с "ЙЕ Энергией" создавал неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза", поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы", - сообщили в компании "Нафтогаз".