"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію угоди з "ЙЕ Енергія"

"Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво "Нафтогазу" упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків "ЙЕ Енергією" на суму понад 110 млрд грн", - повідомили у "Нафтогазі".

Там пояснили, що справа АМКУ пов’язана з цією угодою з "ЙЕ Енергія" та нагадали, що за неї відповідає минуле керівництво компанії на чолі з керівником Андрієм Коболєвим.

"Угода з компанією "ЙЕ Енергія", що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником "Нафтогазу" на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону "Трейдинг" Віллем Коппульс. Відповідний контракт дійсно надавав компанії "ЙЕ Енергія" можливість купувати газ у "Нафтогазу" дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню. Він також давав можливість весь газ, придбаний за ціною 7,4 грн за м куб., перепродавати не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за м куб. При цьому "Нафтогаз" був би вимушений все одно постачати газ для потреб населення", - йдеться у офіційній заяві "Нафтогазу".

У компанії підкреслили, що зазначений контракт з "ЙЕ Енергією" створював невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки він передбачав оплату по факту за проданий газ в період до жовтня 2021 року.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", - повідомили у компанії "Нафтогаз".